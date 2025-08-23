Меню
Фильмы
Принцесса Мононоке
Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 1997 в Курске
23 августа 2025
Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 23 августа 2025 в Курске
Вся информация о мультфильме
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
18:30
от 270 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Датчане против шведов, закон против хаоса: «Пограничник» — 7 реально смешных серий про копов, которым пора бы уволиться
Во всем виновата Анфиса из «Девчат»: почему Рыбников не любил Румянцеву?
Лишь однажды в истории Средиземья Саурон раскаялся и отрекся от зла: об этом знают лишь те, кто читал все книги Толкина
Квентин Тарантино уверен, что был рожден для того, чтобы снять «Убить Билла» — но его личным фаворитом остается совсем другой фильм
У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел
175 тысяч долларов за серию: лишь один актер в «Сверхах» греб деньги лопатой — а остальные довольствовались крохами
«Совести-то у меня с прицепом, а вот...»: только фанаты «Афони» без труда ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
Netflix похоронил рассказ Кинга, который он написал с сыном: получили одну из худших экранизаций — а ведь был потенциал
«Часики-то тикают»: Бен Стиллер передумал снимать 3 сезон хитового «Разделения» — военное кино оказалось важней
Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей
«Скорее мать султана, а не жена»: в финале «Великолепного века» между Сулейманом и Хюррем пропала страсть — все из-за одного запрета
