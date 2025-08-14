Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Принцесса Мононоке
Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 1997 в Курске
14 августа 2025
Расписание сеансов Принцесса Мононоке, 14 августа 2025 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
чт
14
пт
15
сб
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Принцесса Мононоке»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
16:55
от 450 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
16:50
от 250 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
17:40
от 580 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
«В "Невском" потерялся, но тут он — звезда»: три сериала с Дмитрием Паламарчуком, рейтинг которых даже выше хита НТВ
Дочь Якуба-бея погибла, спасая Балу Хатун: почему зрители до сих пор вспоминают Гонджу
Сериал «Знахарь» может стать одной из главных комедийных премьер лета 2025: запишите точное расписание выхода всех эпизодов
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков
«Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся)
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором
Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек
Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби»
Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было
Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667