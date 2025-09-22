Кто убийца? Пять коротких детективных сериалов из России, которые точно стоит увидеть ради концовки

Линии Дейнерис и Джона Сноу загубили, но эти 3 персонажа получили достойный финал: редкость для 8 сезона «Игры престолов»

Ого! Посчитали, сколько зарабатывал Велюров и другие герои «Покровских ворот» — 8000 рублей не шутка!

Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома»

На те же грабли: сбылись худшие опасения зрителей — вот кто сыграет короля Швеции в новой исторической драме Netflix (фото)

Стала козлом отпущения: реальную Хюррем в Турции обвинили во всех грехах — и как здесь замешан сериал «Великолепный век»

Где снимали «Брат 2»: задействовали сразу три локации — две из них находятся в США

Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве»

«Кто в ... не бывал, красоты не видал»: тест покажет, как хорошо вы помните цитаты из «Брат» и «Брат 2»

10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории