4 российских сериала стартуют 15 декабря на НТВ, ТНТ и PREMIER: Аронова и другие скрасят ожидание праздника

«Не тот нос, не тот голос»: почему любая новая версия «Буратино» обречена на критику

Почему зрители не ждут нового «Балабола»? Хит НТВ скатился — раньше был цепляющий детектив, а сейчас черти что

Роскошную шапку Ипполита из «Иронии судьбы» узнают многие: но вспомните ли вы 5 других фильмов СССР по головным уборам? (тест)

5 фильмов с Колокольниковым, которые можно смотреть даже с детьми: людоед в «Игре престолов», бандит у Аронофски – а если подобрее?

Кого Дмитрий Нагиев играл в «Каменской»: сериал завершился 14 лет назад – многие и не помнят, что актер там вообще был

Почему 66% россиян смотрят детективы, а не комедии? Психолог нашла у жанра сразу 3 плюса – один из них «снижает уровень стресса»

Наша «Бондиана» во вселенной «Майора Грома»: Кинопоиск снимает «Фурию» - самая необычная роль будет у Безрукова

Новый «Буратино» совсем не похож на банальный «ремейк» советского мульта – сильнее всего хвалят графику и… Шастуна: «Мой герой!»

Успех сериала от HBO развязал руки режиссеру: «Оно» получит 6-часовую версию — мечта, отложенная на годы