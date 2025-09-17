Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пролетая над гнездом кукушки Расписание сеансов Пролетая над гнездом кукушки, 1975 в Курске 17 сентября 2025

Расписание сеансов Пролетая над гнездом кукушки, 17 сентября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пролетая над гнездом кукушки»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:15 от 300 ₽
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Сказки тёмного леса. Ворожея
Сказки тёмного леса. Ворожея
2025, Россия, сказка
«Золото, а не мужчина»: Ксан Ксаныча из «Девчат» зря упрекали в жадности — в Сети его считают идеалом
Всего 380 слов за три часа: создатели объяснили, почему Джон Уик в 4-ой части почти перестал говорить
Казалось бы, проще простого — но нет: фанаты до сих пор спорят, почему Скайнет не убил Сару сразу после рождения
«Выдержка серийного убийцы»: Мерьем Узерли рвалась вернуться в «Великолепный век» — но ей грубо дали от ворот поворот
Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли
Почему Марату запретили общаться с Айгуль в «Слове пацана»? Причина в ужасном поступке — но виновата не возлюбленная героя
Идеи для «Ветров зимы» Джорджа Мартина: самые наболевшие вопросы из «Игры престолов», которые остались без ответа и мучают фанатов до сих пор
«Казалось, что хуже быть не может»: в 4 сезоне «Ведьмака» превратят в мюзикл одну из важнейших книжных сцен — готовы подпевать Геральту?
Тарантино назвал лучший фильм 2010-х: ни «Интерстеллара», ни «Начала» в списке нет — но Нолана все же мельком упомянул
Начал жить заново после инцидента на мосту: что случилось с Риком из «Ходячих мертвецов»?
В первом сезоне сериала по «Гарри Поттеру» покажут двух персонажей, которые не появляются в «Философском камне» — и это отличные новости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше