Киноафиша Фильмы Пролетая над гнездом кукушки Расписание сеансов Пролетая над гнездом кукушки, 1975 в Курске 15 сентября 2025

Расписание сеансов Пролетая над гнездом кукушки, 15 сентября 2025 в Курске

Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:15 от 580 ₽
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Сказки тёмного леса. Ворожея
Сказки тёмного леса. Ворожея
2025, Россия, сказка
