Спектакль окончен: очередное достижение Алисы Тепляковой оказалось фикцией

Женщины с этими именами оставят вас без денег: меркантильные эгоистки

Александрова терпела побои от актера: теперь читает нотации окружающим, хотя неадекватен в гневе

Крамаров пострадал из-за «Новых неуловимых мстителей»: дело вот в чем

Не для красоты: вот зачем все мужчины в советском кино красили глаза ярче женщин

Тест: только особые интроверты смогут отыскать предметы на этих картинках

Ее обожали все в России: Шатунов должен был жениться на этой известной певице

Роковая ошибка Меньшова: кого заменил Валерий Гаркалин в «Ширли-Мырли»

Нашел копию Аллочки: будете смеяться, увидев, на ком женился Майкл из «Универа»

Видели в кино, но не придали значения: ахнете, как красив внук Фрейндлих

За час больше, чем рабочий за год: баснословные гонорары Боярского предали огласке