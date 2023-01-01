Переплюнул Караченцова: иностранец «украл» этот советский хит, но все в восторге

Этого советского актера называли вторым Тихоновым: злой рок помешал стать счастливым

Иностранки влюбились в Абдулова после этого фильма: в России смотрят только в одном случае

В постели нет равных: мужчины с этими именами самые страстные любовники

Муж изменял самой желанной актрисе СССР с простушкой: проигрывала звезде во всем

Гурченко и Боярский так потрясли иностранцев, что те до сих пор забыть не могут: дело вот в чем

«Это ужас»: Дрожжина нанесла сокрушительный удар по тяжелобольному Цивину

Облысевшая, почти не ходит: на эти кадры с Эдитой Пьехой тяжело смотреть

Доктор Мясников, напоминающий греческого бога в 70 лет, раскрыл свой секрет

Завещание ни к чему: кому достанется баснословное наследство Гришечкина

Эта звезда одевается даже хуже Волочковой: Васильева прорвало на откровения