Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Мост в Терабитию
Расписание сеансов Мост в Терабитию, 2007 в Курске
17 октября 2025
Расписание сеансов Мост в Терабитию, 17 октября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
пт
17
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Мост в Терабитию»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
14:45
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Серафима
Отзывы
2025, Россия, анимация
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Глазами пса
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Кажется, все это было на самом деле: основан ли фильм «Битва за битвой» на реальной истории?
Почему Фокс сбежал через окно, едва войдя в ресторан «Астория»: разбираем сцену «Места встречи изменить нельзя»
«Дешевая подделка под Шейна Блэка»: что не так с новым фильмом Марка Уолберга — зрители воротят нос, а критики ставят позорные 54%
Самый сложный вопрос: ИИ назвал лучшего Шерлока всех времен — и, кажется, споры на эту тему вспыхнут с новой силой
Имена главных героев фильма «Алые паруса» помнят многие: но на эти 8 вопросов ответят лишь преданные фанаты ленты (тест)
Козырь в рукаве Marvel: брат Таноса появлялся на экране мельком — но у него большое будущее (вплоть до вступления в «Мстители»)
А разговоров то было: слухи о пятом сезоне «Очень странных дел» оказались лживыми, 4-й гарантированно превосходит новинку
«Сохраняет всю магию оригинала»: ИИ сравнил сотни аниме и выдал самое похожее на «Ходячий замок» – без Хаула, но с 98% свежести на RT
Почему финал «Бара "Один звонок"» — единственно правильный: только так сериал обретает смысл
Что будет, если уничтожить Камень Бесконечности? Краткий гид для тех, кто не смотрел «Мстителей» или просто забыл
Дайан Китон взяли на роль в «Крестном отце» раньше, чем Аль Пачино — к тому моменту она даже не прочитала сценарий
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667