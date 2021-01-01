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А
Абакан
Абан пос., Красноярский край
Абдулино
Абинск
Агаповка село, Челябинская обл.
Агинское поселок, Забайкальский край
Агрыз
Адамовка пос., Оренбургская обл.
Адыгейск
Азнакаево
Азов
Айский пос., Челябинская обл.
Ак-Довурак
Алагир
Алапаевск
Алатырь
Алдан
Алейск
Александров
Александров Гай с.
Александровка село, Оренбургская обл.
Алексеевка деревня, Белгородская обл.
Алексеевка пгт, Самарская область
Алексеевское пгт, Респ.Татарстан
Алексин
Алзамай
Аликово село, Чувашская Республика
Алнаши село, Удмуртская Респ.
Алтайский край, с. Поспелиха
Алушта
Альметьевск
Амга село, Респ.Саха (Якутия)
Амурск
Амурская обл., п.г.т. Серышево
Анадырь
Анапа
Ангарск
Анжеро-Судженск
Анзорей село, Кабардино-Балкарская Респ.
Анива
Апатиты
Апшеронск
Арамиль
Аргаяш село, Челябинская область
Аргудан село, Кабардино-Балкарская Респ.
Ардатов
Ардон
Арзамас
Аркадак
Армавир
Армянск
Арсеньев
Арсеньево р.п., Тульская обл.
Артем
Архангельск
Архара, Амурская область
Асбест
Асино
Астрахань
Астрахань, пос. Лиман
Аткарск
Ахтубинск
Ачинск
Аша
Б
Бавлы
Багаевская станица, Ростовская область
Байкалово село, Свердловская обл.
Байкальск
Баймак
Бакал
Баксан
Балаково
Балахна
Балашиха
Балашов
Балей
Балтаси пгт, Респ. Татарстан
Балтийск, Калининградская область
Барабинск
Барнаул
Барыш
Батайск
Батырево с., Чувашская Респ.
Бачатский пгт, Кемеровская обл.
Бежецк
Беково
Белая Глина село, Краснодарский край
Белая Калитва
Белая Холуница
Белгород
Белгород, пос. Чернянка
Белебей
Белев
Белово
Белогорск
Белозерск
Белокуриха
Беломорск
Белорецк
Белореченск
Белоярский
Белый Яр пос., Томская обл.
Бердигестях село, Респ. Саха (Якутия)
Бердск
Березники
Березово пгт, ХМАО
Березовский
Бетлица пос., Калужская обл.
Бехтеевка село, Белгородская область
Бижбуляк село, Респ. Башкортостан
Бийск
Бикин
Биробиджан
Бирск
Бирюсинск
Благовещенка пгт, Алтайский край
Благовещенск
Благовещенск, Башкортостан
Бобров
Богданович
Богородицк
Богородск
Богучар
Болгар
Болотное, Новосибирская область
Большие Березники, Республика Мордовия
Большое Болдино село, Нижегородская обл.
Большое Солдатское село, Курская обл.
Большой Камень
Бор
Борзя
Борисовка п.г.т., Белгородская обл.
Борисоглебск
Борисоглебский, Ярославская область
Боровичи
Бородино
Бохан пос., Иркутская область
Братск
Брейтово село, Ярославская обл.
Бронницы
Брянск
Бугульма
Бугуруслан
Буденновск
Бузулук
Буинск
Буй
Буйнакск
Буланаш, Свердловская обл.
Бутурлиновка
В
Валдай
Валуйки
Варгаши, Курганская область
Варна село, Челябинская обл.
Великие Луки
Великий Новгород
Вельск
Венев
Верещагино
Верх-Чебула пгт, Кемеровская обл.
Верхнеуральск, Челябинская область
Верхнеяркеево село, Респ.Башкортостан
Верхние Татышлы
Верхний Тагил
Верхний Уфалей
Верхняя Пышма
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Верхотурье
Веселый п., Ростовская область
Весьегонск
Ветлуга
Вешкайма рп, Ульяновская обл.
Видное
Видяево пос., Мурманская обл.
Визинга село, Респ. Коми
Визинга село, Республика Коми
Вилюйск
Вихоревка
Вичуга
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Водный пгт, Респ. Коми
Волгоград
Волгоградская обл., п. Новониколаевский
Волгодонск
Волгореченск
Волжск
Волжский
Вологда
Волосово, Ленинградская область
Волот пос., Новгородская обл.
Волхов
Волчанск
Вольск
Воркута
Воронеж
Воронежская обл., р.п. Кантемировка
Воронежская обл., р.п. Панино
Воротынск пос., Калужская обл.
Воскресенск
Восток пгт, Приморский край
Воткинск
Всеволожск
Вурнары пгт, Чувашская Республика
Выборг
Выездное рп, Нижегородская обл.
Выкса
Вытегра
Вышний Волочек
Вяземский
Вязники
Вязьма
К
Кавалерово пгт, Приморский край
Казань
Калач
Калач-на-Дону
Калачинск
Калевала пгт, Респ. Карелия
Калининград
Калининец пос.
Калининск
Калтан
Калуга
Калязин
Камбарка
Каменка
Каменск пгт, Республика Бурятия
Каменск-Уральский
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Камень-на-Оби
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Камызяк
Камышин
Камышлов
Канаш
Кандалакша
Канск
Карабаново
Карабаш
Карабудахкент село, Республика Дагестан
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Караидель
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Карачаевск
Карачев, Брянская область
Каргаполье пгт, Курганская обл.
Кармаскалы село, Республика Башкортостан
Карсун пгт, Ульяновская обл.
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Карымское пгт, Забайкальский край
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Каспийск
Катав-Ивановск
Катайск, Курганская область
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Кашира
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Кваркено село, Оренбургская обл.
Кез
Кемерово
Кемеровская обл., п.г.т. Промышленная
Кемеровская обл., п.г.т.Тисуль
Кемеровская обл., пос. Шерегеш
Кемеровская обл., с. Большая Талда
Кемь
Керчь
Кижинга село, Республика Бурятия
Кизел, Пермский край
Кимовск
Кимры
Кингисепп
Кинель
Кинешма
Киреевск
Киржач
Кириллов
Кириши
Киров
Киров (Калужская обл.)
Кировград
Кирово-Чепецк
Кирс
Кирсанов
Киселевск
Кисловодск
Кичменгский Городок село
Климово пос., Брянская обл.
Клин
Клинцы
Ключи село, Алтайский край
Ковдор
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Ковров
Ковылкино
Когалым
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Козельск
Козловка
Козьмодемьянск
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Кокуй пгт, Забайкальский край
Коломна
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Колпашево
Колпино
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Комсомольск-на-Амуре
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Кореновск
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Котово
Котовск
Кохма
Крапивинский пгт, Кемеровская обл.
Красная Горбатка пгт, Владимирская обл.
Красная Яруга пгт, Белгородская обл.
Краснобродский пгт, Кемеровская обл.
Красногвардейский район, с. Петровка
Красногвардейское село
Красногорск
Красногорский пгт, Челябинская обл.
Краснодар
Краснодар, пос. Мостовской
Краснодар, ст. Динская
Краснодар, станица Брюховецкая
Краснодар, станица Кавказская
Краснодар, станица Каневская
Краснодар, станица Кущевская
Краснодар, станица Ленинградская
Краснодар, станица Павловская
Краснодар, станица Полтавская
Краснодарский край, п.г.т. Афипский
Краснодарский край, ст. Выселки
Краснодарский край, ст. Северская
Краснодарский край, станица Калининская
Краснодарский край, станица Тбилисская
Краснозерское пгт, Новосибирская обл.
Краснознаменск
Краснокаменск
Краснокамск
Красномайский пгт, Тверская область
Красноперекопск
Краснотурьинск
Красноуральск
Красноуфимск
Красноярск
Красноярский край, п.г.т. Шушенское
Красный Кут, Саратовская область
Красный Сулин
Кремёнки, Калужская область
Крестцы пгт, Новгородская обл.
Кривошеино село, Томская обл.
Кронштадт
Кропоткин
Крутинка пгт, Омская обл.
Крыловская станица, Краснодарский край
Крымск
Кстово
Кубинка
Кувандык
Кувшиново
Кудымкар
Кузнецк
Куйбышев
Куйтун пгт, Иркутская обл.
Кукмор пгт, Респ. Татарстан
Кулебаки
Кулунда село, Алтайский край
Кумертау
Кунгур
Купино
Курагино пгт, Красноярский край
Курасовка село, Белгородская обл.
Курган
Курганинск
Куркино пгт, Тульская обл.
Курсавка село, Ставропольский край
Курск
Куртамыш
Курчатов
Куса
Кушва
Кшенский пгт, Курская обл.
Кызыл
Кызыл-Мажалык
Кыштым
Кяхта
М
Магадан
Магас
Магнитогорск
Майкоп
Майма с., Алтай
Майский п, Белгородская область
Майский, Кабардино-Балкария
Майя село, Респ. Саха (Якутия)
Макарьев
Малая Вишера
Малгобек
Малмыж
Малоярославец
Мамадыш
Мантурово
Мариинск
Мариинский Посад
Маркс
Марфино село, Московская обл.
Маслянино пгт, Новосибирская обл.
Махачкала
Мга
Мегион
Медвежьегорск
Медвенка
Медногорск
Медногорский, Карачаево-Черкесия
Медынь
Междуреченск
Междуреченский
Мелеуз
Менделеевск
Миасс
Миасское село, Челябинская обл.
Миллерово
Минеральные воды
Минусинск
Миньяр
Мирный
Михайлов
Михайловка
Михайловск
Мичуринск
Могоча
Можайск
Можга
Моздок
Мокроус пгт, Саратовская область
Мокроусово, Курганская область
Молчаново село, Томская область
Мончегорск
Мордово рп., Тамбовская обл.
Морозовск
Моршанск
Моряковский Затон село, Томская обл.
Мосальск
Москаленки пгт, Омская обл.
Москва
Московская обл., пос. Шаховская
Московский
Мохоголлох
Мохсоголлох пос., Респ. Саха (Якутия)
Муравленко
Мурманск
Муром
Муромцево рп, Омская обл.
Муслюмово с., Респ.Татарстан
Мухоршибирь, Бурятия
Мценск
Мыс Каменный, Ямало-Ненецкий округ
Мыски
Мытищи
Мышкин
Н
Набережные Челны
Наволоки
Надым
Назарово
Назрань
Называевск
Нальчик
Нариманов
Наро-Фоминск
Нарткала
Нарьян-Мар
Находка
Находка, п.г.т. Врангель
Началово, Астраханская область
Невель
Невельск
Невинномысск
Нелидово
Неман
Нерехта
Нерчинск
Нерюнгри
Нефтекамск
Нефтекумск
Нефтеюганск
Нея
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижнеудинск
Нижние Серги
Нижний Ломов
Нижний Новгород
Нижний Одес пгт, Респ. Коми
Нижний Тагил
Нижняя Омка село, Омская обл.
Нижняя Салда
Нижняя Тура
Николаевск-на-Амуре
Никольск
Новая Брянь село, Респ. Бурятия
Новая Ляля
Новая Усмань село, Воронежская обл.
Новоаганск пгт, Ханты-Мансийский АО
Новоалександровск
Новоалтайск
Новоаннинский
Нововаршавка пгт, Омская обл.
Нововоронеж
Новодвинск
Новозыбков
Новокузнецк
Новокуйбышевск
Новомосковск
Новороссийск
Новосергиевский р-н, п. Новосергиевка
Новосибирск
Новосибирская обл., п.г.т. Чаны
Новосибирская обл., р.п. Горный
Новосокольники
Новостройка пос., Кемеровская обл.
Новотроицк
Новоузенск
Новоульяновск
Новоуральск
Новочебоксарск
Новочеркасск
Новошахтинск
Новый Городок пгт, Кемеровская обл.
Новый Оскол
Новый Уренгой
Новый пгт, Удмуртия
Ногинск
Норильск
Ноябрьск
Нурлат
Нюрба
Нягань
Нязепетровск
О
Облучье
Обнинск
Обоянь
Объячево село, Респ. Коми
Объячево село, Респ. Коми
Одесское село, Омская обл.
Одинцово
Одоев, Тульская область
Озерный пгт, Смоленская обл.
Озерск
Озеры
Оконешниково пгт, Омская обл.
Октябрьский (Респ. Башкортостан)
Октябрьский пгт, Архангельская обл.
Октябрьский рп, Волгоградская обл.
Октябрьское пгт, Тюменская обл., ХМАО
Окуловка
Ольховатка рп, Воронежская обл.
Омск
Омская обл., п. Таврическое
Омская обл., р.п. Любинский
Омская область, п.г.т. Большеречье
Омская область, п.г.т. Марьяновка
Омутнинск
Онгудай село, Республика Алтай
Онега
Опочка
Орел
Оренбург
Оренбургская обл., п. Акбулак
Орехово-Зуево
Орлов, Кировская область
Орловский пос., Ростовская обл.
Орск
Осинники
Осиново село, Респ. Татарстан
Осташков
Остров
Отрадное, Ленинградская область
Отрадный
Оханск
Очёр, Пермский край
Оёк село, Иркутская область
П
Павлово
Павловск
Павловский Посад
Павлоградка пгт, Омская обл.
Палатка пос., Магаданская обл.
Палатка пос., Магаданская обл.
Парабель с., Томская обл.
Партизанск
Парфино пос., Новгородская обл.
Певек
Пенза
Первомайск
Первомайский пгт, Забайкальский край
Первомайское село, Томская обл
Первоуральск
Переславль-Залесский
Пермский край, с. Карагай
Пермь
Персиановский, Ростовская область
Пестово
Пестрецы село, Респ. Татарстан
Песчанокопское село, Ростовская обл.
Петергоф
Петровск
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Петухово, Курганская область
Печора
Печоры, Псковская область
Пионерский
Плавск
Пласт
Подгоренский пгт, Воронежская обл.
Подольск
Подпорожье
Покачи
Покровск
Покровское село, Ростовская обл.
Полевской
Полтавка пгт, Омская обл.
Полярные Зори
Порецкое, Чувашская республика
Поронайск
Порхов
Почеп
Починки с., Нижегородская обл.
Пошехонье
Преображение пгт, Приморский край
Приволжск, Ивановская область
Приволжский рп., Саратовская обл.
Приморский край, с. Покровка
Приморско-Ахтарск
Приозерск
Пристень пгт, Курская область
Прокопьевск
Пролетарий пгт, Новгородская область
Пролетарский пос., Новгородская обл.
Протвино
Прохладный
Прохоровка
Псков
Пугачев
Пудож
Пушкарное село, Белгородская обл.
Пушкин
Пушкино
Пушкинские Горы пгт, Псковская обл.
Пыть-Ях
Пятигорск
Р
Радищево пгт, Ульяновская обл.
Радужный
Раздольное пгт, Республика Крым
Ракитное пос., Белгородская обл.
Раменское
Рассказово
Ревда
Реж
Республика Адыгея, станица Гиагинская
Республика Башкортостан, с. Месягутово
Республика Дагестан, село Акуша
Республика Крым, г. Белогорск
Республика Крым, п.г.т.Симеиз
Республика Саха, п. Нижний Бестях
Республика Саха, с. Намцы
Реутов
Рефтинский
Решетиха пос., Нижегородская обл.
Ржев
Ровеньки пгт, Белгородская обл.
Родники
Роза Хутор курорт, Красная Поляна
Ромоданово пгт
Рославль
Россошь
Ростов
Ростов-на-Дону
Ростовская обл., п.г.т. Каменоломни
Ростовская обл., станица Вешенская
Рошаль
Ртищево
Рубцовск
Рудня, Волгоградская область
Руза
Рузаевка
Русская Поляна пгт, Омская обл.
Рыбинск
Рыбное
Рыльск
Рязань
С
Саки
Саккулово пос., Челябинская обл.
Салават
Салехард
Сальск
Самара
Самарская обл., п.г.т. Безенчук
Самойловка пгт, Саратовская область
Сангар пгт, Респ. Саха (Якутия)
Санкт-Петербург
Саракташ пос., Оренбургская обл.
Саранск
Сарапул
Саратов
Саратовская обл., пос. Романовка
Саргатское пгт, Омская обл.
Саров
Сасово
Сатинка, Тамбовская область
Сатка
Сафоново
Сахалинская обл., п.г.т.Смирных
Саяногорск
Саянск
Светлогорск
Светлоград
Свирск
Свободный
Себеж
Севастополь
Северобайкальск
Северодвинск
Североморск
Североонежск пгт, Архангельская обл.
Североуральск
Северск
Сегежа
Седельниково село, Омская обл.
Сейм село, Курская обл.
Селенгинск пгт, Респ. Бурятия
Сельцо
Селятино, Московская область
Семенов
Семикаракорск
Сенгилей
Сергач
Сергиев Посад
Сердобск
Серебряные Пруды пос., МО
Серов
Серпухов
Сестрорецк
Сеченово село, Нижегородская обл.
Сибай
Сиверский
Сим
Симферополь
Скопин
Славгород (РФ)
Славянск-на-Кубани
Сланцы
Слободской
Слюдянка
Смоленск
Снежинск
Советск
Советская Гавань
Советский
Сокол
Соликамск
Солнечногорск
Солнечный пгт, Хабаровский край
Соль-Илецк
Сольцы
Сонково пгт, Тверская обл.
Сортавала
Сосново-Озерское село, Респ. Бурятия
Сосновоборск
Сосновый Бор
Сосногорск
Сочи
Спасск-Дальний
Среднеуральск
Ставрополь
Ставрополь, пос. Иноземцево
Ставрополь, с. Кочубеевское
Ставропольский край, с. Александровское
Ставропольский край, с. Дивное
Ставропольский край, с. Левокумское
Ставропольский край, ст. Курская
Ставропольский край, станица Марьинская
Старая Майна пгт, Ульяновская обл.
Старая русса
Стародуб, Брянская область
Старое Дрожжаное село, Респ. Татарстан
Староминская станица, Краснодарский край
Староуткинск пгт, Свердловская обл.
Старощербиновская станица
Старый Оскол
Степное пгт, Саратовская область
Стерлитамак
Стодолище, Смоленская область
Стрежевой
Строитель
Ступино
Суворов
Судак
Суджа
Судогда
Суздаль
Суземка пос., Брянская обл.
Суоярви
Сураж
Сургут
Суровикино
Сусуман, Магаданская область
Сухой Лог
Сызрань
Сыктывкар
Т
Тавда
Таганрог
Тазовский пос., Ямало-Ненецкий АО
Тайга
Тайшет
Таксимо пгт, Респ. Бурятия
Талдом
Таловая поселок, Воронежская обл.
Тамбов
Тамбовская область, р.п. Дмитриевка
Тара
Тарко-Сале
Таруса
Татарск
Тацинская станица, Ростовская область
Таштагол, Кемеровская область
Тверь
Тевриз рп, Омская обл.
Тегульдет с., Томская обл.
Тейково
Темрюк
Тербуны село, Липецкая обл.
Тереньга пгт, Ульяновская обл.
Тетюши
Тим пгт, Курская обл.
Тимашевск
Тихвин
Тихорецк
Тобольск
Тогучин
Толбазы село, Респ. Башкортостан
Тольятти
Томмот
Томск
Томская обл., село Каргасок
Топки
Торжок
Торопец
Тосно
Трехгорный
Троицк
Троицкая ГРЭС пос., Челябинская обл.
Трубчевск, Брянская область
Трудармейский пос., Кемеровская обл.
Туапсе
Тугулым
Туймазы
Тула
Тулун
Тульская обл., п.г.т. Теплое
Тульская обл., пос. Дубна
Тульский пос., Республика Адыгея
Туринск
Турочак, Республика Алтай
Турунтаево село, Республикая Бурятия
Тутаев
Тымовское пгт, Сахалинская обл.
Тында
Тырныауз
Тюкалинск
Тюмень
У
Ува пос., Удмуртская Респ.
Уварово
Увельский пос., Челябинская обл.
Углегорск
Углич
Удачный
Удмуртская респ., п. Игра
Удомля
Узловая
Улан-Удэ
Ульяновск
Ульяновск, пос. Ишеевка
Ульяновская обл., п.г.т. Новоспасское
Ульяновская обл., п.г.т. Чердаклы
Ульяновская обл., р.п. Кузоватово
Ульяновская обл., р.п. Майна
Ульяновская обл., с. Новая Малыкла
Ульяновская обл., с. Ундоры
Унеча
Упорово, Тюменская область
Урай
Уренгой п, Ямало-Ненецкий округ
Урень
Урмаево с., Чувашская Респ.
Урмары пгт, Чувашская республика
Урюпинск
Усмань
Усогорск
Усолье-Сибирское
Успенское село, Краснодарский край
Уссурийск
Усть-Донецкий пгт, Ростовская обл.
Усть-Илимск
Усть-Ишим село, Омская обл.
Усть-Катав
Усть-Кокса село, Республика Алтай
Усть-Кулом село, Респ. Коми
Усть-Кут
Усть-Лабинск
Усть-Нера пгт, Республика Саха
Усть-Омчуг пгт, Магаданская область
Усть-Ордынский пос., Иркутская обл.
Усть-Уда пгт, Иркутская область
Усть-Цильма село, Респ. Коми
Уфа
Уфа, пос. Приютово
Уфа, пос. Чишмы
Ухта
Ухта, пос.Ярега
Учалы
Уяр
Ч
Чайковский
Чалтырь село, Ростовская область
Чапаевск
Чаплыгин
Частоозерье село, Курганская область
Чебаркуль
Чебоксары
Чегдомын пгт, Хабаровский край
Чекмагуш
Челябинск
Черемисиново пос., Курская обл.
Черемхово
Черемшан село, Республика Татарстан
Черепаново
Череповец
Черкесск
Черлак пгт, Омская обл.
Черниговка с., Приморский край
Черноголовка
Черногорск
Черноморское пгт, Респ. Крым
Чернушка
Чернь рп, Тульская обл.
Черняховск
Чехов
Чистополь
Чита
Чудово
Чурапча село, Респ. Саха (Якутия)
Чусовой
Чухлома
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